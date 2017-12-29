Движение по двум полосам в Волоколамском тоннеле ограничено до утра 30 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ограничения движения начали действовать на двух полосах в Волоколамском тоннеле в сторону центра. Они были введены с 18:00 пятницы, 29 декабря, и продлятся до 7:00 субботы, 30 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ "Центр организации дорожного движения".

Как передает Агентство "Москва", ограничения связаны с ремонтными работами, которые на это участке проводит Гормост.

"Для движения автомобилей останутся одна полоса и дублер", – пояснили в ЦОДД. Автомобилистам посоветовали быть внимательными, так как в период проведения работ не исключены небольшие затруднения движения.

Ранее сообщалось, что движение в Волоколамском тоннеле ограничили до вечера 29 декабря. Тогда ограничения затронули среднюю полосу по направлению к центру.