Специальные пункты для оперативного разбора аварий появятся на МКАД

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Пункты для разбора ДТП появятся на Московской кольцевой автодороге. Об этом рассказал глава Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев.

По его словам, специальные пункты позволят в три раза быстрее освободить проезжую часть от автомобилей, участвовавших в авариях, и предотвратить затор, передает ТАСС.

Для временного размещения попавших в ДТП машин на МКАД оборудуют четыре пункта ЦОДД. Там появятся крытые смотровые площадки. В настоящее время процесс досмотра автомобилей на проезжей части занимает до шести часов.

Кроме того, по словам Юрьева, чтобы сэкономить время, следственно-оперативные группы при МВД получат современные измерительные приборы, цифровые камеры и квадрокоптеры для осмотра мест аварии.

Пункты разбора аварий появятся по адресам: 21-й километр МКАД, владение восемь, 52-й километр МКАД, дом восемь, 78-й километр МКАД, строение два и 105-й километр МКАД, дом четыре.

В настоящий момент там расположены диспетчерские пункты ЦОДД, которые работают с 2016 года. В них базируются различные городские службы.