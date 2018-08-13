Страховщики предложили ограничить срок обращения за выплатой по ОСАГО

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Страховщики предложили Минфину ограничить срок обращения за выплатой по ОСАГО до пяти дней.

Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на проект поправок к закону об ОСАГО, подготовленный Российским союзом автостраховщиков (РСА), пятидневный срок снизит вероятность случаев мошенничества. Нововведение позволит избежать случаев, когда ущерб от ДТП поступает в страховую через год-полтора. В результате разобраться в обстоятельствах произошедшего страховщикам сложно, а задержка выплаты или отказ в ней грозят штрафом.

В случае, если ограничение будет введено, автомобилистам придется объяснять свое несвоевременное уведомление о ДТП. В ином случае страховая компания будет вправе отказать в выплате.

Ранее также сообщалось, что кабмин одобрил законопроект о совершенствовании системы обязательного страхования владельцев автомобилей.

Законопроект учитывает отмену запрета на перестрахование рисков по ОСАГО. Теперь автолюбители, которые выезжают за пределы РФ, должны будут предъявлять сотрудникам таможни страховой полис либо договор страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках международных систем страхования.

Также появится точный перечень оснований для предъявления страховщиком, выплатившим возмещение, обратного требования к лицу, ответственному за причиненный вред.