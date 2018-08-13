Страховщики предложили ограничить срок обращения за выплатой по ОСАГО

Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Страховщики предложили Минфину ограничить срок обращения за выплатой по ОСАГО до пяти дней.
Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на проект поправок к закону об ОСАГО, подготовленный Российским союзом автостраховщиков (РСА), пятидневный срок снизит вероятность случаев мошенничества. Нововведение позволит избежать случаев, когда ущерб от ДТП поступает в страховую через год-полтора. В результате разобраться в обстоятельствах произошедшего страховщикам сложно, а задержка выплаты или отказ в ней грозят штрафом.
В случае, если ограничение будет введено, автомобилистам придется объяснять свое несвоевременное уведомление о ДТП. В ином случае страховая компания будет вправе отказать в выплате.
Ранее также сообщалось, что кабмин одобрил законопроект о совершенствовании системы обязательного страхования владельцев автомобилей.
Законопроект учитывает отмену запрета на перестрахование рисков по ОСАГО. Теперь автолюбители, которые выезжают за пределы РФ, должны будут предъявлять сотрудникам таможни страховой полис либо договор страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках международных систем страхования.
Также появится точный перечень оснований для предъявления страховщиком, выплатившим возмещение, обратного требования к лицу, ответственному за причиненный вред.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: