Федерация автовладельцев России поддержала создание нового стандарта для номеров

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев поддержал идею создания специальных номеров под американские и японские автомобили, сообщает RT.

"Людям, ставящим номера на такие автомобили, действительно неудобно, потому что они не подходят по размеру, их приходится потом сгибать", – отметил Канаев.

Росстандарт намерен уменьшить размер госзнаков для мотоциклов, ввести специальные номера для спортивных авто, ретроавтомобилей, а также для американских и японских машин.

Переход на новый формат должен начаться в 2019 году.

Ранее СМИ, ссылаясь на источник в правительстве, писали о том, что разработчики реформы планируют отказаться от кодов региона в госзнаках и увеличить количество букв и цифр. Утверждалось, что шли в том числе разговоры о чипировании номеров. В МВД эту информацию опровергли.

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