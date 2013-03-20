Рейс авиакомпании "Татарстан" был задержан на 12 часов

Фото: Читатель M24.ru

Один из пассажиров рейса Москва-Казань авиакомпании "Татарстан" сообщил о задержке вылета на 12 часов, при этом комментариев о причинах задержки сотрудники компании так и не дали.

"По данным на пять утра задержка рейса составляет уже 10 часов. Представители авиакомпании отказываются комментировать ее причину. Люди покупают билеты на другие рейсы. Очень много людей с детьми остаются в ожидании вылета", - уточняет читатель M24.ru.

Так же Александр сообщает, что в течение долгого времени пассажирам, ожидавшим рейс, не было предложено питание и вода. "Около двух часов ночи, после шести часов ожидания, в зал занесли ящики с едой и оставили. Еду никто не раздавал", - уточняет читатель.

Самолет, вылет которого должен был состоятся 19 марта в 19.00, смог вылететь из аэропорта лишь в семь утра 20 марта.

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