Два участка под подземные гаражи выставлены на продажу в ЦАО

В конце февраля в столице пройдут торги, на которые выставят два участка в центре Москвы под подземные гаражи. Как сообщает пресс-служба департамента земельных ресурсов Москвы, объекты находятся на проспекте Академика Сахарова.

Предполагаемые гаражи будут площадью 13 113 и 41 525 квадратных метров. Для одного участка годовая арендная плата составит 32,58 миллиона рублей, а для второго – 31,936 миллиона.

"Плотность населения Центрального округа превышает среднегородскую, что влечет за собой постоянную потребность увеличения парковочных мест. Строительство двух подземных гаражей это своевременный проект и для города и для инвестора", - отметила заместитель главы департамента Ирина Ткачева.

