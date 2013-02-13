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13 февраля 2013, 16:49

Бизнес

Два участка под подземные гаражи выставлены на продажу в ЦАО

В конце февраля в столице пройдут торги, на которые выставят два участка в центре Москвы под подземные гаражи. Как сообщает пресс-служба департамента земельных ресурсов Москвы, объекты находятся на проспекте Академика Сахарова.

Предполагаемые гаражи будут площадью 13 113 и 41 525 квадратных метров. Для одного участка годовая арендная плата составит 32,58 миллиона рублей, а для второго – 31,936 миллиона.

"Плотность населения Центрального округа превышает среднегородскую, что влечет за собой постоянную потребность увеличения парковочных мест. Строительство двух подземных гаражей это своевременный проект и для города и для инвестора", - отметила заместитель главы департамента Ирина Ткачева.

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