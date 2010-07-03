Москва онлайн покажет парад театральных и цирковых артистов "Москвариума"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

3 августа на центральной аллее ВДНХ состоится красочный парад. Его участники пройдут в костюмах рыб, осьминогов, крабов, морских звезд и других обитателей подводного мира. В программе живое выступление оркестра и захватывающее акробатическое шоу, в котором примут участие более 30 театральных и цирковых артистов.

Смотрите трансляцию 3 августа в 12:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.