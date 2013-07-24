Мосгорсуд приступил к рассмотрению дела об убийстве Политковской

Заседание по делу об убийстве обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской началось в Мосгорсуде. Дело слушается в открытом режиме с участием коллегии присяжных заседателей.

На скамье подсудимых находятся бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов, трое братьев Махмудовых, их дядя Лом-Али Гайтукаев, передает РАПСИ.

Еще один фигурант дела - бывший милиционер Дмитрий Павлюченков - ранее пошел на сделку с правосудием, дал показания против соучастников и получил 11 лет тюрьмы.

Политковская была застрелена в лифте своего дома в центре Москвы в октябре 2006 года. Непосредственным исполнителем убийства, по версии следствия, является Махмудов. Преступление он совершил вместе с двумя братьями Ибрагимом и Джабраилом, дядей Гайтукаевым, а также с экс-сотрудником РУБОПа Хаджикурбановым.