Росавиация запретила полеты авиакомпании "Кубань"

Росавиация аннулировала сертификат компании "Авиационные линии Кубани"

Приказом Росавиации от 14 марта 2013 года сертификат эксплуатанта авиакомпании ОАО "Авиационные линии Кубани" аннулирован, сообщается на сайте ведомства.

Напомним, в связи с нехваткой денежных средств авиакомпания прекратила операционную деятельность 11 декабря. Согласно новым правилам воздушных перевозок, авиаперевозчик должен иметь в своем парке не менее восьми воздушных судов. При этом "Кубань" использовала шесть самолетов, три из которых была вынуждена вернуть лизингодателям из-за невозможности вовремя заплатить по контракту.

За последние два года помимо "Кубани" с рынка ушли авиакомпании Sky Express, "Авианова" и Red Wings.