11 июня 2013, 16:55Политика
ГУП "Ритуал" отменило дискриминационную ценовую политику на кладбищах
ГУП "Ритуал" устранило нарушения антимонопольного законодательства. Ранее столичное УФАС обнаружило, что компания установила различные цены на места для захоронений на столичных кладбищах.
В результате один человек платил за участок 15 тысяч рублей, а другой – 300 тысяч рублей.
УФАС обязало ГУП "Ритуал" не только четко регламентировать порядок предоставления услуги и цену на нее, но и разместить данную информацию на своем сайте.
"Сейчас все потребители находятся в равных, понятных условиях и разница в итоговой стоимости участка зависит от пожеланий потребителя относительно характеристики услуги (преимущественно надмогильных сооружений)", - сообщили в УФАС.
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