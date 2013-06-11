ГУП "Ритуал" отменило дискриминационную ценовую политику на кладбищах

ГУП "Ритуал" устранило нарушения антимонопольного законодательства. Ранее столичное УФАС обнаружило, что компания установила различные цены на места для захоронений на столичных кладбищах.

В результате один человек платил за участок 15 тысяч рублей, а другой – 300 тысяч рублей.

УФАС обязало ГУП "Ритуал" не только четко регламентировать порядок предоставления услуги и цену на нее, но и разместить данную информацию на своем сайте.

"Сейчас все потребители находятся в равных, понятных условиях и разница в итоговой стоимости участка зависит от пожеланий потребителя относительно характеристики услуги (преимущественно надмогильных сооружений)", - сообщили в УФАС.

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