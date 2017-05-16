Форма поиска по сайту

16 мая 2017, 08:00

В мире

Хакеры похитили у студии Walt Disney фильм и теперь угрожают выложить его в Сеть

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Киберпреступники похитили у студии The Walt Disney фильм, который скоро должен выйти в прокат, и теперь угрожают выложить его в Сеть, сообщает The Hollywood Reporter.

Как рассказал изданию глава студии Роберт Айгер, хакеры требуют от компании выкуп – крупную сумму в биткоинах. Если требование киберпреступников выполнено не будет, они угрожают начать выкладывать фильм по частям: сначала 5-минутный отрывок, а затем загружать 20-минутные фрагменты до тех пор, пока их требования не удовлетворят. Айгер не уточнил, о какой ленте идет речь.

Студия отказалась платить выкуп и привлекла к расследованию федеральных следователей.

