Понедельник стал самым жарким днем в Москве с начала года

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Понедельник, 28 июля, стал самым жарким днем в столице с начала 2014 года. К вечеру температура воздуха на базовой метеостанции на ВДНХ составила 31,9 градуса, сообщает Агентство "Москва".

До этого самыми жаркими были 5 и 6 июня – столбики термометров показывали 31,6 градуса.

Во вторник, 29 июля, температура воздуха в Москве составит от 30 до 32 градусов. По области – до 33 градусов.

Такая погода продержится в столице в течение недели.

Жара негативно сказывается на самочувствии людей, снижается работоспособность. Поэтому в МЧС советуют усилить контроль на потенциально опасных объектах производства. В такую погоду необходимо пить больше жидкости, носить светлую одежду из натуральных тканей и по возможности сократить пребывание на солнце.