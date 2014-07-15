Пятилетний ребенок погиб от жары в Подмосковье

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Пятилетний ребенок погиб в Подмосковье от жары. Мальчик забрался в отцовский автомобиль, заблокировал дверь и не смог выбраться обратно, сообщает агентство "Москва".

Инцидент произошел 14 июля в деревне Митрополье Пушкинского района Московской области. Около 15.00 в полицию обратилась женщина и сообщила, что ее пятилетний сын ушел гулять и не вернулся.

Полицейские немедленно отправились на розыски пропавшего ребенка. Вскоре было обнаружено его тело.

Выяснилось, что мальчик взял ключи от отцовского автомобиля, залез внутрь, но не сумел открыть двери, чтобы выбраться обратно. Машина стояла на солнцепеке, и температура внутри превышала 50 градусов.

Согласно заключению судмедэкспертов, ребенок задохнулся.

Напомним, шесть лет назад в американском городе Херндон при схожих обстоятельствах погиб мальчик Чейс Харрисон, который более известен в России, как Дима Яковлев. Его приемный отец на целый день оставил ребенка в закрытой машине при температуре в 50 градусов. Ребенок скончался от теплового удара. Однако суд состава преступления в действиях приемного отца не усмотрел.

Четыре года спустя именем Димы Яковлева был назван закон о запрете усыновления российских детей-сирот американцами.