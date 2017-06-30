"Инвитро" приостановила прием анализов в трех странах из-за кибератаки

Граждане России, Казахстана и Белоруссии временно не смогут сдавать анализы в медицинских лабораториях "Инвитро", сообщается на официальном сайте компании.

Сеть лабораторий стала жертвой хакерской атаки, из-за которой увеличилось время выдачи результатов исследований. В "Инвитро" отметили, что персональные данные клиентов не тронуты.

Во вторник, 27 июня, вирус-шифровальщик Petya атаковал ряд компаний в России и Украине. Он заблокировал компьютеры и потребовал выкуп – 300 долларов в биткоинтах. В "Лаборатории Касперского" рассказали, что пострадавшие от вируса не смогут вернуть свои файлы после заражения. Платить вымогателям бесполезно.

WannaCry

Еще одна вредоносная программараспространилась в мае в разных странах мира. В РФ атаке подверглись Минздрав, МЧС, МВД, сервера сотовых операторов и несколько крупных банков. После лингвокриминалистического анализа эксперты установили, что WannaCry создали выходцы из Китая или Сингапура.

Сетевое издание m24.ru пообщалось с экспертами из Лаборатории Касперского, интерактивного агентства AGIMA и выяснило, как защитить корпоративные компьютеры от вируса и чем похож Petya на не менее известный вирус-шифровальщик WannaCry. Подробнее – в материале.

