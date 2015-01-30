Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

30 января 2015, 15:13

В новый МФЦ для мигрантов поступило 22 тысячи обращений

здравоохранение работа образование мигранты многофункциональные центры наука и инновации МФЦ для мигрантов

Фото: М24.ru/Михаил Сипко

За две недели работы в Многофункциональный центр для мигрантов поступило 22 тысячи телефонных звонков, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий.

В первую неделю работы в центр поступило 4,5 тысячи обращений. На второй неделе, с 19 января, их число выросло в четыре раза – до 18 тысяч. В среднем в день поступает 3,5 тысячи заявок.

Половина из звонков касалась вопросов по оформлению патентов на право работы в Москве. Пятая часть всех обращений касается общей информации по работе МФЦ. Вопросы по оформлению ДМС и получению медсправок волнуют 12% обратившихся на "горячую линию", а 7% звонящих хотят узнать, где пройти тестирование на знание языка и истории России.

Сергей Собянин посетил миграционный центр в Новой Москве

Напомним, многофункциональный миграционный центр открылся в Новой Москве вблизи деревни Сахарово.

Ссылки по теме

В МФЦ трудовые мигранты могут получить все необходимые услуги: оформить патент и медицинскую страховку, сдать отпечатки пальцев, а также пройти тесты на знание русского языка.

Центр будет обслуживать порядка пяти тысяч человек в день. На территории МФЦ заработает банк, салон сотовой связи, магазины, кассы авиа- и железнодорожных билетов.

Возможности центра позволяют обслуживать до двух тысяч человек ежедневно. За первые 2,5 недели работы было оказано порядка 11,7 тысяч услуг 2192 иностранным гражданам.

Работает МФЦ ежедневно, включая выходные дни, с 8.00 до 20.00. Позвонить в колл-центр многофункционального миграционного центра можно по телефону: 8 (495) 539-55-33.

"Москва в цифрах": Иностранные работники в Москве

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать