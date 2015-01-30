В новый МФЦ для мигрантов поступило 22 тысячи обращений

Фото: М24.ru/Михаил Сипко

За две недели работы в Многофункциональный центр для мигрантов поступило 22 тысячи телефонных звонков, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий.

В первую неделю работы в центр поступило 4,5 тысячи обращений. На второй неделе, с 19 января, их число выросло в четыре раза – до 18 тысяч. В среднем в день поступает 3,5 тысячи заявок.

Половина из звонков касалась вопросов по оформлению патентов на право работы в Москве. Пятая часть всех обращений касается общей информации по работе МФЦ. Вопросы по оформлению ДМС и получению медсправок волнуют 12% обратившихся на "горячую линию", а 7% звонящих хотят узнать, где пройти тестирование на знание языка и истории России.

Сергей Собянин посетил миграционный центр в Новой Москве

Напомним, многофункциональный миграционный центр открылся в Новой Москве вблизи деревни Сахарово.

В МФЦ трудовые мигранты могут получить все необходимые услуги: оформить патент и медицинскую страховку, сдать отпечатки пальцев, а также пройти тесты на знание русского языка.

Центр будет обслуживать порядка пяти тысяч человек в день. На территории МФЦ заработает банк, салон сотовой связи, магазины, кассы авиа- и железнодорожных билетов.

Возможности центра позволяют обслуживать до двух тысяч человек ежедневно. За первые 2,5 недели работы было оказано порядка 11,7 тысяч услуг 2192 иностранным гражданам.

Работает МФЦ ежедневно, включая выходные дни, с 8.00 до 20.00. Позвонить в колл-центр многофункционального миграционного центра можно по телефону: 8 (495) 539-55-33.