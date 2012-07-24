На субсидии подмосковным учителям власть выделит 30 млн рублей

ИТАР-ТАСС

По итогам заседания Правительства Московской области, прошедшего 24 июля, с начала учебного года из федерального бюджета будут выделены средства для поощрения лучших учителей - победителей в рамках национального проекта "Образование" и участников регионального этапа конкурса. Об этом говорится на сайте правительства Московской области.

Всего на субсидии подмосковным учителям будет выделено более 30 миллионов рублей. По словам министра образования Московской области Лидии Антоновой, поощрения в размере 200 тысяч рублей на человека получит 41 учитель. Кроме того, 224 учителя - участника регионального этапа конкурса получат именную премию губернатора Московской области в размере 100 тысяч рублей на каждого.

Также на заседании было одобрено постановление, согласно которому с сентября 2012 года зарплаты сотрудников государственных учреждений здравоохранения области поднимутся на 6%.