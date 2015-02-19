Врачи получат 40 тысяч соцкарт с цифровой подписью для рецептов и работы из дома

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В ближайшие месяцы врачам раздадут 40 тысяч социальных карт москвича с функцией цифровой подписи, рассказал M24.ru замглавы департамента информационных технологий Владимир Макаров. Документы, которые оформляет врач, – результаты анализов, рецепты на лекарства, получат дополнительную защиту от подделки. Переход на соцкарты позволит врачам пользоваться информационной системой клиники удаленно, отметил Макаров. По мнению экспертов, это позволит медикам давать пациентам консультации из дома. Несмотря на то, что врачи получат социальные карты, специальных льгот для них предусмотрено не будет, кроме скидок в магазинах и аптеках.

По словам Макарова, пока у каждого врача есть белый пластиковый пропуск для авторизации в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Его поменяют на социальные карты москвича. Чиновник пояснил, что в нынешние пропуска нет возможности встроить цифровую подпись, поэтому власти решили заменить их на соцкарты, в которых предусмотрена такая опция. Макаров добавил, что новыми карточками обеспечат 40 тысяч специалистов.

"Мы переходим на электронный документооборот, отказываемся от бумаги, а для электронной подписи нужен носитель, поэтому мы выбрали соцкарту. Помимо подписи, она будет включать доступ к системе не только на рабочем месте, но и в удаленном режиме - из дома", - сказал замглавы IT-департамента. В дальнейшем такие подписи будут ставить на электронные рецепты. Сейчас такие рецепты выписывают уже более 300 амбулаторий, окончательно на них перейдут в первом квартале 2015 года.

В пресс-службе департамента добавили, что "речь не идет о том, чтобы через этот инструмент предоставлять врачам дополнительные льготы. "Если, конечно, конкретный врач и так не является льготником", - подчеркнули в пресс-службе. Но вот скидки в магазинах и аптеках (всего более 2 тысяч мест) по партнерским программам социальной карты врачи получать смогут.

Владимир Макаров сказал, что пилотный проект по выдаче соцкарт москвича будет реализован в скором времени в поликлинике №175. После этого власти в течение трех месяцев будут приглашать медиков в многофункциональные центры (МФЦ), где те смогут получить новые карты.

Член комиссии по здравоохранению Мосгордумы, главврач городской клинической больницы № 64 Ольга Шарапова считает, что социальная карта с электронной подписью даст дополнительную степень защиты данных пациентов, а также сделает невозможной любую подделку электронных рецептов. "Что касается удаленного доступа к ЕМИАС из дома, это будет очень полезно, так как специалист сможет доделать какую-то работу из дома. Бывает также, что пациенты звонят врачу вечером с вопросами, чтобы проконсультировать их, нужно посмотреть историю болезни", - сказала парламентарий.

Руководитель Аптечной гильдии Елена Неволина рассказала, что сейчас подделывают в основном бумажные рецепты. "По поводу электронных рецептов мы с такими проблемами пока не сталкивались. В любом случае, цифровая подпись защитит документ от подделки", - сказала Неволина. Однако после введения новой системы аптекам придется обновить свое программное обеспечение. За чей счет это будет сделано, пока не обсуждалось.

В конце прошлого года власти заявляли, что внедрение системы электронных рецептов во всех столичных поликлиниках будет завершено в первом квартале 2015 года. На сегодняшний день рецепты в электронном виде выписывают уже 370 амбулаторий города. В общей сложности к концу 2014 года было оформлено более 3,7 миллиона электронных назначений, 85% из которых уже выдано в аптеках. Электронные рецепты выписывают с помощью ЕМИАС. Врач на своем компьютере заносит в систему необходимые для выписки рецепта данные, а пациенту нужно только распечатать документ в информационном киоске в поликлинике, а затем вместе с полисом ОМС прийти в аптеку. В аптеке фармацевт сканирует штрих-код полиса и видит в своем компьютере подтверждение рецепта от врача, после чего выдает препарат.

Отметим, что в 2014 году власти также запустили пилотный проект по внедрению электронной медицинской карты - автоматизированной амбулаторной карты пациента. Она содержит результаты осмотров, диагнозы, рецепты и направления, а также справки и листы нетрудоспособности.

Майя Соерова