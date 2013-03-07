Занять очередь на получение водительских прав можно будет по интернету

Фото: ИТАР-ТАСС

В конце марта москвичи смогут занять очередь на получение водительского удостоверения по интернету. Об этом M24.ru сообщила пресс-секретарь столичного департамента информационных технологий Елена Новикова.

Воспользоваться онлайн-сервисом можно будет уже в ближайшее время на московском портале госуслуг.

"Речь идет о самостоятельном получении водительских прав после того, как вы сдали экзамен в автошколе", - уточнила Новикова.

По ее словам, услуга будет действовать пока в 2-3 подразделениях ГИБДД, потом распространится и на другие.

Отметим, сейчас автомобилисты Москвы через портал госуслуг могут занять очередь на регистрацию машины, оплатить штрафы за нарушения ПДД и получить информацию об эвакуированных транспортных средствах.