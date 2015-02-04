Столичное правительство подготовило проект антикризисного плана

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Основными направлениями антикризисного плана столицы станет усиление адресной помощи москвичам, обеспечение стабильности бюджетной и налоговой системы, а также продовольственной безопасности столицы. Об этом M24.ru сообщили в департаменте экономической политики и развития.

По словам главы департамента Максима Решетникова, приоритетами в направлении поддержки реального сектора экономики станет импортозамещение. В то же время столица выступает за расширение списка льготных условий для столичных технополисов и технопарков, отдельных отраслей производства, готово предоставить иностранным инвесторам дополнительные гарантии.

Напомним, разработкой антикризисного плана занимается специально созданная комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности города.

Распоряжение о создании комиссии подписал 27 января 2015 года Сергей Собянин. Ее председателем назначена заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.



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Среди главных целей комиссии - бесперебойное обеспечение жителей лекарствами, мониторинг цен и контроль ситуации на рынке продовольствия, поддержка импортозамещения, а также поддержка системы государственных закупок. Департаменту экономической политики и развития поручено доработать проект антикризисного плана с учетом предложений "Опоры России" и Московской торгово-промышленной палаты

Ранее столичная мэрия рассказала о борьбе с кризисом на селекторном совещании по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году, которое провел Дмитрий Медведев. В совещании принял участие Сергей Собянин.

Так, правительство ведет мониторинг ситуации на продовольственном рынке, а также проводит переговоры с поставщиками зарубежных стран, которые расширяют поставки своих продуктов для столицы.

Кроме того, расширяются и поставки продовольствия из субъектов России, в том числе на специально организованные для этого региональные ярмарки. Для распределения продуктов был открыт логистический центр "ФУД СИТИ" на Калужском шоссе.

Помимо этого, правительство выполняет все социальные обязательства. На программу "Социальная поддержка жителей города Москвы" в бюджете предусмотрено более 329 миллиардов рублей, также зарезервировано около 2 миллиардов рублей на оказание помощи нуждающимся горожанам.

В частности, правительство не будет допускать задержки выплаты зарплаты и обострения на рынке труда. На 1 января 2015 года задолженность по зарплате была у четырех столичных организаций. При этом по сравнению с началом 2014 года задолженность сократилась в 9,5 раза. Мониторинг будет проводиться каждую неделю. Сейчас уровень безработицы в Москве составляет 0,39%. На рынок труда положительно влияет отток из города иностранной рабочей силы.

Также власти будут и дальше исполнять госконтракты на поставку лекарств и продуктов питания. В случае роста цен на продукцию правительство будет увеличивать контрактные цены закупок. А для избежания больших расходов на строительство власти временно отказываются от использования банковских гарантий, которые повышают стоимость закупок для городских нужд. Контракты при этом будут переводиться на казначейское исполнение.

Что касается перспектив импортозамещения, то власти будут и дальше развивать транспортную инфраструктуру на основе отечественных технологий. Это касается транспортного машиностроения, фармацевтическое производства и пищевой промышленности. Для развития этих производств используется механизм "льготы в обмен на инвестиции" - предоставление налоговых льгот резидентам московских технополисов и технопарков при условии инвестирования в создание новых производств.