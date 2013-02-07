Зарплаты москвичей растут быстрее производительности труда – Шаронов

"Интервью": Андрей Шаронов о Давосском экономическом форуме

На протяжении последних пятнадцати лет доходы москвичей растут быстрее, чем производительность труда. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики Андрей Шаронов. По его словам, жители Москвы получают больше, чем зарабатывают.

При этом такая ситуация характерна в целом для всей страны. На этот тревожный для российской экономики фактор указывают отечественные и иностранные эксперты, добавил чиновник.

"Откуда берутся эти деньги? Это следствие рентного характера экономики. У нас есть возможность извлекать ренту, которая добавляется к доходам, невзирая на то, что за час работы мы не вырабатываем столько, сколько получаем. Источники этой ренты - нефть, газ, природные ресурсы, которые, мы имеем, и за которые сейчас платят хорошие деньги", - пояснил Шаронов.

За 2012 год реальные доходы жителей столицы снизились, а вот зарплата, наоборот, выросла. Причем в Москве зарплата составляет примерно 50 процентов реальных доходов. Остальное – это доходы от сдачи квартиры, от участия в предпринимательстве, от ценных бумаг, и так далее. По мнению заммэра, снижение реальных доходов населения произошло именно от того, что жители стали меньше зарабатывать именно на этом.

Добавим, что "Большое Интервью" с Андреем Шароновым выходит в эфир "Москвы 24" каждый первый четверг месяца. Ведущий программы "Экономика" Денис Елаховский встречается с заммэра столицы по вопросам экономической политики для обсуждения самых актуальных и наболевших тем. Речь в программах идет о бюджете, налогах, торговле, тарифах, инвестициях, регулировании правил игры для бизнеса в Москве и многом другом.