Запрет на рекламу пива смягчен до 2019 года из-за чемпионата мира

Владимир Путин подписал закон, отменяющий до 2019 года запрет на рекламу пива во время официальных спортивных мероприятий, сообщило во вторник агентство "Интерфакс".

Напомним, что обязательным условием при проведении спортивных мероприятий ФИФА является реклама спонсоров международной футбольной ассоциации. В 2018 году Россия будет принимать чемпионат мира по футболу.

Утвержденная поправка к закону "О рекламе" допускает до 2019 года размещение рекламы пива и напитков, изготавливаемых на его основе. Такая реклама должна размещаться на расстоянии ближе ста метров от физкультурно-оздоровительных или спортивных сооружений.

Также подписанный закон снимает ограничения рекламы пива во время трансляции спортивных соревнований. Кроме этого, будет разрешена реклама пива в печатной периодике, за исключением первой и последней полос изданий.