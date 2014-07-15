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Законы

15 июля 2014, 16:53

Евросоюз может ввести "турне-визы" для выдачи на границе

законы шенгенские визы

Фото: ИТАР-ТАСС

Особые шенгенские "турне-визы", которые будут выдаваться прямо на границе, могут ввести страны Евросоюза в ближайшие годы. При этом на пограничных пунктах у туристов будут проверять отпечатки пальцев и сверять их с занесенными ранее в базы данных, сообщает "Интерфакс".

Пресс-секретарь представительства ЕС в России Сорен Либориус заявил, что при первой подаче заявки на получение визы туристу необходимо явиться в консульство, чтобы предоставить свои биометрические данные. Там у него снимут отпечатки пальцев, которые потом потребуется подтверждать при пересечении границы. Последующие заявки можно посылать на электронный адрес.

Это нововведение может быть сопряжено с введением "турне-виз", а также многолетних виз для "регулярных путешественников" (при использовании хотя бы двух шенгенских виз в течение года).

Шенгенские мультивизы, выданные ранее, до введения биометрии, будут действовать, подчеркнул Либориус. В течение трех лет сохранится переходный период с обязательной проверкой отпечатков пальцев туристов при пересечении границы.

Новая система будет распространяться на все страны Шенгенского соглашения.

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