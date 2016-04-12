Госдума приняла в первом чтении законопроект о коллекторах

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Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник большинством голосов поддержали в первом чтении законопроект "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату долгов", сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект был внесен 17 февраля спикерами обеих палат парламента – Валентиной Матвиенко и Сергеем Нарышкиным. Документ регламентирует работу коллекторов при взыскании долгов.

Предполагается, что регулирование и контроль над этой деятельностью будет осуществлять орган, уполномоченный правительством, он же будет вести реестр коллекторских агентств.

Пошлина за организацию коллекторской деятельности вырастет в 10 раз – до 100 тысяч рублей. Штраф за нарушение регламента взаимодействия взыскателя с должником в случае принятия законопроекта также будет увеличен в 10 раз – до 2 миллионов рублей.

Кроме того, законопроект запрещает неправомерное причинение должнику вреда, раскрытие сведений о должнике и его долге третьим лицам.

Устанавливается максимальное количество звонков, смс-сообщений должнику в течение дня, недели, месяца и т.п. Должнику предоставляется право отказаться от взаимодействия с указанными лицами, также должник получает право потребовать осуществлять общение с коллектором только через своего адвоката.

Важным пунктом в законопроекте является внедрение термина "профессиональный взыскатель", который в существующем законодательстве отсутствует.

Эти организации должны будут иметь чистые активы минимум 10 миллионов рублей, обязательное страхование на сумму минимум 10 миллионов рублей.

Также законопроект устанавливает требования к сотрудникам, нанятым этими юридическими лицами. Так, сотрудники коллекторских агентств, не должны иметь непогашенную или неснятую судимость.