Актриса Алиса Фрейндлих отмечает юбилей

Алиса Фрейндлих отмечает юбилей

Актриса театра и кино, народная артистка СССР Алиса Фрейндлих 8 декабря отмечает 80-летний юбилей. В числе наиболее известных ее киноработ – фильмы "Служебный роман", "Д’Артаньян и три мушкетера", "Сталкер", "Жестокий романс".

Алиса Фрейндлих родилась в Ленинграде. В первый класс пошла в 1941 году, пережила блокаду Ленинграда. Позже Фрейндлих будет вспоминать, как бабушка кормила их с мамой небольшим количеством выданного по карточкам хлеба. Есть можно было в строго определенное бабушкой время, дабы растянуть скудный паек на весь день.

Некоторое время Фрейндлих вместе с мамой жила в Таллине (Эстония), затем семья снова вернулась в Ленинград. Там в 1953 году Алиса окончила школу.

Еще будучи школьницей Алиса заинтересовалась театром, посещала театральный кружок и мечтала, как выйдет на большую сцену. Выбор профессии был очевиден, однако Фрейндлих сомневалась, какому направлению отдать предпочтение: драматическому или музыкальному театру. С выбором помог отец, он сказал, что девушка не подходит для оперной сцены: "Ты кроха, а там фигура нужна". И Алиса поступила Ленинградский театральный институт имени Островского.

По окончании института Фрейндлих взяли в труппу Ленинградского драматического театра имени Комиссаржевской. В 1960-х Алиса Бруновна перешла в Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета, где сыграла массу характерных ролей. Одной из самых ярких стала роль Малыша в спектакле "Малыш и Карлсон" по сказе Астрид Линдгрен.

На сцене театра им. Ленсовета Фрейндлих также играла спектакли "Ромео и Джульетта", "Мой бедный Марат", "Укрощение строптивой", "Преступление и наказание". В 1983-м Алиса Бруновна зачислена в труппу Ленинградского академического Большого драматического театра имени М. Горького.

Что касается кино, то дорога Алисы Фрейндлих была терниста, начинала она с эпизодических ролей в фильмах "Неоконченная повесть", "Таланты и поклонники", "Полосатый рейс".

Как в свое время подметил Эльдар Рязанов, талант Фрейндлих лучше всего раскрывается на сцене в театре. Однако это не помешало ему пригласить Алису Бруновну на роль начальницы Калугиной в свой фильм "Служебный роман". Эта работа принесла Фрейндлих и ее партеру по съемочной площадке Андрею Мягкову огромную популярность. После выхода фильма на экраны Фрейндлих получала много благодарственных писем от зрителей.

Алиса Фрейндлих награждена двумя премиями Российской Академии кинематографических искусств "Ника". Фильмы с участием актрисы входят в "золотой фонд" отечественного кинематографа.