Сотрудники Следственного комитета выехали на место ЧП в метро Санкт-Петербурга

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Оперативная группа Следственного комитета России по Санкт-Петербургу выехали на место взрывов в метро, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
На месте ЧП уже проводятся первоначальные следственные действия.
Как сообщает РИА Новости, прокуратура Санкт-Петербурга также начала проверку в связи со взрывом, который произошел в вагоне на платформе станции метрополитена "Технологический институт".
Координировать работу правоохранительных органов будет прокурор города Сергей Литвиненко.
По предварительным данным, погибли 10 человек и более 50 были ранены. Владимир Путин проинформирован о взрыве. Президент сейчас работает в Стрельне.
Как сообщают очевидцы, задымлены станции "Сенная площадь" и "Технологический институт". На платформах практически ничего не видно, у вестибюлей припаркованы машины скорой помощи.
В городе закрыли на вход и выход все станции метро.
Неустановленное устройство, начиненное поражающими элементами, сработало в вагоне поезда. По данным "Интерфакса", мощность взрыва составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.