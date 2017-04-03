Сотрудники Следственного комитета выехали на место ЧП в метро Санкт-Петербурга

Оперативная группа Следственного комитета России по Санкт-Петербургу выехали на место взрывов в метро, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На месте ЧП уже проводятся первоначальные следственные действия.

Как сообщает РИА Новости, прокуратура Санкт-Петербурга также начала проверку в связи со взрывом, который произошел в вагоне на платформе станции метрополитена "Технологический институт".

Координировать работу правоохранительных органов будет прокурор города Сергей Литвиненко.

Взрывы прогремели на двух станциях метро Санкт-Петербурга: "Сенная площадь" и "Технологический институт".По предварительным данным, погибли 10 человек и более 50 были ранены. Владимир Путин проинформирован о взрыве. Президент сейчас работает в Стрельне.

Как сообщают очевидцы, задымлены станции "Сенная площадь" и "Технологический институт". На платформах практически ничего не видно, у вестибюлей припаркованы машины скорой помощи.

В городе закрыли на вход и выход все станции метро.

Неустановленное устройство, начиненное поражающими элементами, сработало в вагоне поезда. По данным "Интерфакса", мощность взрыва составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

