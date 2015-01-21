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Культура

21 января 2015, 12:10

Я и три богатыря: 21 января в мире проходит День музейных селфи

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21 января объявлено Днем музейных селфи – посетителей культурных учреждений призывают фотографироваться на фоне экспонатов и выкладывать снимки в соцсети с тегом #MuseumSelfie. Все это делается, разумеется, ради популяризации искусства. M24.ru вспомнил, кто придумал День селфи и как его отметили посетители музеев в прошлом году.

Откуда взялся День музейных селфи

Фото: Twitter - @MuseumSelfieDay

День музейных селфи был придуман активистами из проекта Culture Themes ровно год назад, в конце января 2014. Тогда команда музейных специалистов решила, что привлечь внимание людей к культуре, попросив посетителей музеев снимать селфи на фоне портретов и скульптур - идея, как минимум незатасканная.

Инициаторы акции вдохновились блогом лондонского антропологического и естественно-исторического Музея Хорнимана. Редакторы-составители данного ресурса собирали селфи посетителей, сделанные напротив неправильно набитого чучела моржа, на теле которого нет складок.

На призыв фотографировать себя в музеях 22 января 2014 года откликнулись тысячи людей по всему миру – фото с хештегом #MuseumSelfie запостили гости культурных учреждений самых разных стран. Присоединились к акции, в том числе, посетители Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина и других столичных музеев.

Кстати, тег стал популярен и вне акции - посетители музеев то и дело выкладывают селфи из культурных учреждений, подписывая их как #MuseumSelfie.

День музейных селфи 2014 в Москве

Гости ГМИИ имени Пушкина - Instagram @arts_museum

В художественной галерее Gumgallery на Смоленском бульваре - Instagram @in2city

Посетители Дарвиновского музея - Instagram @Tikhonov_online

На выставке "Романовы. Портрет династии" - Instagram @1stHistorical

Девушки в "Царицыне" - Instagram @asya_malyugina

Что еще делают Culture Themes

Фото: Twitter - @scotneycastleNT

Ссылки по теме

Проект Culture Themes существует с 2011 года, его участники занимаются продвижением музеев, арт-галерей, библиотек. Периодически они запускают в соцсетях другие акции, подобные #MuseumSelfie. Например, в июле они выводили в тренды тег #MuseumCats. Пользователи Twitter и Instagram постили снимки экспонатов с кошками (фотографий, рисунков, статуэток) и живых кошек, обитающих в музеях.

А в апреле активисты проекта предложили неравнодушным пользователям рассказывать в соцсетях о своей любви к музеям с тегом #WhyILoveMuseums.

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