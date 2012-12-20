В МАММ открывается фотовыставка уникального селения староверов

В московском Мультимедиа Арт Музее 22 декабря открывается выставка фотографий японского ученого Ямадзоэ Сабуро под названием "Вера. Надежда. Маньчжурия Русские старообрядцы в фотографиях. 1938–1944". Снимки предоставлены Приморским государственным объединенным музеем имени В.К. Арсеньева.

Фото: mamm-mdf.ru



Все фотографии черно-белые. Они были сделаны в русском старообрядческом селе Романовка посреди Маньчжурии. Староверы оказались на этих территориях в 1936-м году, уйдя от коллективизации и репрессий. Название село получило в честь последней русской императорской династии. Спустя три года Романовка стала процветающим селом.

В то время японские ученые занимались вопросом выживания в трудных условиях, так как Япония планировала массово переселять своих крестьян в образованное на территории Маньчжурии государство Маньчжоу-го. Биохимик Ямадзоэ Сабуро из токийского Института освоения территорий начал изучать секрет успешного выживания русских. Однако в 1945 году история села прервалась – после прихода в Маньчжурию советских войск большинство мужчин арестовали. К середине 1950-х Романовка полностью опустела. Кто-то отправился вслед за арестованными родственниками, кто-то эмигрировал.

Фото: mamm-mdf.ru

Посетители выставки кроме фотографий смогут увидеть предметы обихода жителей Романовки: посуду, мебель, костюмы – а так же узнать, что стало со всеми этими старообрядцами.

Выставка приурочена к выходу книги "Дни в Романовке. Японские фотографии, запечатлевшие русское старообрядческое село в Маньчжурии на рубеже 1930-x — 1940 х годов, из собрания Приморского государственного объединенного музея имени В. К. Арсеньева во Владивостоке" и продлится до 20 января.

Фото: mamm-mdf.ru



В рамках выставки 22 декабря в 15:00 состоится лекция японского филолога-русиста Есикадзу Накамура. Есикадзу является почетным профессором Университета Хитоцубаси в Токио, иностранным членом Российской Академии наук. Кроме прочих работ по древнерусской культуре, он перевел на японский язык "Слово о полку Игореве".