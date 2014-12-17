На "Арт-эксперименте" в "Гараже" можно будет стать дирижером робооркестра

Фото: garageccc.com

С 22 декабря по 11 января в музее современного искусства "Гараж" устроят очередной "Арт-эксперимент". В рамках интерактивного проекта зрители станут дирижерами робооркестра и превратят различные предметы в музыку.

"Арт-эксперимент" нынешнего года позволит гостям "Гаража" погрузиться в мир свободного звука и музыки. Специально для выставки ведущие российские и зарубежные художники, которые работают с мелодиями, создадут инсталляции и арт-объекты.

Своеобразными "путеводителями" по интерактивной выставке станут 32 вопроса одного из самых известных композиторов XX века Джона Кейджа. Кейдж в 1960 году в эфире одного из американских телеканалов сыграл пьесу "Водная прогулка" на 34 различных предметах. "Совершенно серьезно, я считаю, что музыка – это звукоизвлечение. И так как в произведении, которое вы услышите, я произвожу звуки, то я назову его музыкой", - пояснил композитор свои действия.

В рамках "Арт-эксперимента" музыкант Дмитрий Власик и ученики московских музыкальных школ воспроизведут перформанс Кейджа. Среди предметов, которые для него потребуются - заводная рыбка, рояль со съемной крышкой, скороварка, несколько кубиков льда, игрушечная резиновая уточка, 12 красных роз, наполненная водой ванна.

Зрители "Арт-эксперимента" также увидят музыкальный шар, записывающий и воспроизводящий сказанные ему пожелания.

Проект "Арт-эксперимент" существует четыре года. За это время в нем приняли участие более 25 тысяч взрослых и детей. Проектсуществует четыре года. За это время в нем приняли участие более 25 тысяч взрослых и детей. Напомним, в прошлом году в рамках "Арт-эксперимента" в новогодние праздники гости "Гаража" могли посетить интерактивный лабиринт. В нем располагались девять различных зон активности. Зрители создавали собственные инсталляции. В 2013 году "Гараж" предлагал пробовать на вкус туман, управлять облаками и становиться настоящими дизайнерами.



Сеансы "Арт-эксперимента" 2015 года:

12:00–14:30,

15:00–17:30,

18:00–20:30.

25 декабря, 18:00. Концерт "Корпоратив",

9 января, 18:00. Пьеса Антуана Бегера Traces of halt and hesitation (love and intimation). В России в полной версии исполняется впервые,

11 января, 18:00. Концерт-закрытие "Арт-эксперимента". Произведения молодых российских композиторов и музыкантов, написанные специально для проекта.

Расписание концертов:Стоимость билета на утренний сеанс (12:00–14:30) – 500 рублей, на дневные и вечерние сеансы – 1000 рублей. Детям до 5 лет, пенсионерам и людям с ограниченными возможностями вход бесплатный, детям от 6 до 16 лет предоставляется 50-процентная скидка, студентам - 20-процентная.

Купить билеты можно тут.