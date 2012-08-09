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Происшествия

09 августа 2012, 19:48

Дело о вымогательстве 3 млн евро у Касперского передано в суд

вымогательство криминал уголовное дело выкуп Иван Касперский похищение человека

ИТАР-ТАСС

Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении сотрудника одной из спецслужб Алексея Устимчука, который обвиняется в похищении сына гендиректора столичной компьютерной фирмы Евгения Касперского и вымогательстве выкупа за него. Об этом 9 августа сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, 19 апреля 2011 года на пересечении МКАД и проспекта Маршала Жукова офицер и четыре его подельника похитили 20-летнего Ивана Касперского и пять дней удерживали его в Подмосковье, требуя у родителей молодого человека выкуп в 3 млн евро.

24 апреля сотрудники правоохранительных органов освободили Ивана, а похитителей задержали. Было возбуждено уголовное дело по статьям "похищение человека" и "вымогательство".
В дальнейшем дело в отношении пенсионеров Николая и Людмилы Савельевых, их сына Николая и его приятеля Семена Громова было выделено в отдельное производство.

Уголовное дело в отношении 30-летнего сотрудника ФСО России Устимчука будет рассматривать 94 гарнизонный военный суд.

Глава компании "Лаборатория Касперского" Евгений Касперский по версии журнала Forbes занимает 125-е место в списке самых богатых людей России.

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