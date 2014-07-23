Подход ко всем кандидатам в депутаты был одинаковым - глава МГИК

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Подход ко всем кандидатам в депутаты Мосгордумы на этапе обработки подписей и регистрации на выборы был одинаковым, сообщил в ходе пресс-конференции глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Этап выдвижения и регистрации закончился, впервые за многие годы выборы проходят только по одномандатным избирательным округам, их стало 45", - заявил Горбунов.

Он отметил, что в Мосгоризбиркоме побывали представители 18 политических партий. "Многие партии недавно зарегистрированы, опыта участия в избирательной кампании у них нет. Со многими представителями избирательных штабов наши юристы сидели по два, по три раза, помогая устранить недочеты. Такое же отношение было в окружных избирательных комиссиях", - сказал Горбунов.

"Москва в цифрах": Выборы в Мосгордуму

"В целях единообразия мы приняли решение, что проверяться будут все 100 процентов подписей, которые сдавали кандидаты в порядке самовыдвижения, и партии, которые не представлены в Мосгордуме. Без сбора подписей выдвигаются представители от четырех парламентских партий и "Яблока", - рассказал глава Мосгоризбиркома.

Он подчеркнул, что в проверку подписей были задействованы криминалисты, а в случаях сомнений в подлинности подписи делались запросы в ФМС и органы ЗАГС.

"Подписи признавались недействительными, если человек, оставивший подпись, проживает в другом районе, а также подписи тех, кого уже нет в живых, или чьи паспортные данные принадлежали другим людям", - отметил Горбунов.

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Напомним, что выборы в Московскую городскую Думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование пройдет по одномандатной системе.

Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.

Голосованию будут предшествовать дебаты, они стартуют 18 августа. Кандидатам в депутаты Мосгордумы будет предоставлено бесплатное эфирное время на четырех СМИ из холдинга "Москва Медиа". Кандидаты смогут выступить перед избирателями на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", а также радиостанциях "Радио Москва" и "Москва FM".