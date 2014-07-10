Мосгоризбирком отменил неправомерное решение окружной комиссии

Мосгоризбирком отменил решение окружной комиссии в отношении Павла Тарасова, которому ранее было вынесено два предупреждения о нарушениях избирательного законодательства. Об этом на заседании МГИК сообщила член городской комиссии Рима Кузнецова.

Предупреждения были вынесены за нарушение распространения агитационных материалов, а также за то, что будучи представителем СМИ, Тарасов присутствовал на заседании представителей органов местного самоуправления. "Комиссия неправомерно вынесла такие решения. Эти решения должны должны быть отменены", - заявила Р.Кузнецова.

Председатель МГИК Валентин Горбунов поручил аппарату избиркома еще раз поговорить с окружными комиссиями, когда возникают такие факты нарушения. Напоминм, в начале июля Горбунов обратился ко всем участковым и окружным комиссиям с просьбой максимально способствовать участию в выборах всех кандидатов независимо от политических взглядов. "Необходимо максимально доброжелательно и конструктивно выстроить отношения со всеми кандидатами", - говорилось в письме, разосланном главой МГИК.

Ранее муниципального депутата района Лефортово Павла Тарасова, выдвинутого КПРФ кандидатом в 24-м избирательном округе, обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и нарушении избирательного законодательства.

В жалобе избирателя, поступившей в окружную избирательную комиссию, сообщалось о размещении у подъездов одного из домов двух плакатов с призывом обращаться со своими проблемами к местному депутату. По мнению пожаловавшегося, это является незаконной агитацией, комиссия с ним согласилась. Также комиссия усмотрела нарушение в присутствии Тарасова на заседании депутатов муниципального округа Текстильщики. Как пишут "Ведомости", это было квалифицировано как использование преимуществ должностного положения, поскольку Тарасов является учредителем и главным редактором газеты района Лефортово "Серп и молот".

Окружная избирательная комиссия вынесла ему два предупреждения о недопустимости нарушения избирательного законодательства.

Тарасов счел предупреждения необоснованными. По его словам, на совете депутатов может присутствовать любой гражданин, а от обязанностей главного редактора он освобожден. Говоря о плакатах, Тарасов отметил, что они были изготовлены задолго до начала избирательной кампании, не содержат призывов голосовать за кого-либо и не могут считать агитацией. Он обратился с жалобой в Мосгоризбирком и попросил признать решения избирательной комиссии необоснованными.

4 июля мэр Москвы пообещал, что столичное правительство сделает все от него, чтобы выборы в Мосгордуму были честными и прозрачными. "Мы должны обеспечить с вами честные и открытые выборы, чтобы никто не усомнился, что будущая Московская городская дума является абсолютно легитимным органом, который отвечает чаяниям и интересам москвичей, отражая их настроение. Для этого мы делаем все, чтобы никаких серых технологий в Москве не применялось", - подчеркнул он.

Как заявил Собянин, планируется сохранить все стандарты прошлогодней кампании по выборам мэра, которую называют самой честной и открытой за всю историю выборов в Москве. Как и на выборах мэра, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Также будут использованы прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий и общественных организаций.

Как пройдут выборы в Мосгордуму

Напомним, выборы в Московскую городскую думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование пройдет по одномандатной системе. Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.

По данным на вечер 10 июля, документы подали более 400 человек, большая часть которых – самовыдвиженцы. При этом столичные окружные избиркомы уже зарегистрировали 49 кандидатов.