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Общество

25 декабря 2014, 12:30

Реформа здравоохранения повысит доступность медуслуг для граждан - мэр

врачи реформа здравоохранения медицина Сергей Собянин

"Интервью": Сергей Собянин подвел итоги года

Начиная реформу системы здравоохранения, столичные власти ставили перед собой задачи модернизировать больницы и поликлиники, выстроить правильную структуру учреждений и повысить доступность специалистов для граждан. Об этом в интервью телеканалам "Москва-24", "Россия-24" и "Россия-1" рассказал Сергей Собянин.

"У нас не было задачи в одночасье реформировать здравоохранение. Это огромная работа, которая продолжается уже несколько лет", – отметил он.

По словам мэра, модернизация здравоохранения началась с капитального ремонта учреждений и оснащения их современным оборудованием. Вторая задача, которую решали власти, – выстраивание правильной структуры медучреждений. Были созданы медицинские центры, куда интегрировали районные поликлиники, чтобы сделать узких специалистов доступными для граждан.
"Мы укрупнили маломощные больницы, присоединив их к крупным многопрофильным больницам. У них тоже появилось больше возможностей – и технических, и организационных – для лечения пациентов ", – пояснил Собянин.

Говоря о сокращении врачей, мэр отметил, что власти предлагают специалистам альтернативы – перейти в клинику, где не хватает специалистов, сменить одну специальность на другую. "создана система, при которой мы собрали вакансии не только в конкретном учреждении или клинике, но и по всему здравоохранению Москвы. Более того, взяли предложения и от близлежащих регионов и Московской области, потому что многие врачи, которые сегодня работают в Москве, – они приехали из Московской области и других регионов, таких практически четверть в Москве", - сказал он.

Сергей Собянин подчеркнул, что был создан центр трудоустройству врачей "Содействие", где собрано более 18 тысяч вакансий, при этом соискателей в центр пока обратилось всего 600. "Мы предлагаем программу переобучения, финансируем это переобучение, но, если кто-то уж совсем не хочет, не хочет ни переобучаться, ни устраиваться в другую клинику, выплачиваем социальное пособие, чтобы человек мог адаптироваться в новой ситуации, принять для себя решение", - подчеркнул мэр.

Сюжеты: Мэр о Москве Столичное здравоохранение: изменения и нововведения

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