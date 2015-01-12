Состояние здоровья Эльдара Рязанова улучшилось

Эльдар Рязанов. Фото: ТАСС

Режиссер Эльдар Рязанов идет на поправку. Он по-прежнему остается в реанимации, но к нему уже пускают близких родственников, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах столицы.

Рязанов начал говорить после перенесенного инсульта и узнает близких.

Режиссер был доставлен в клинику вечером 24 ноября. Врачи скорой помощи поставили предварительный диагноз "ишемический инсульт" - нарушение мозгового кровообращения в результате образования тромба.

Сначала медики оценивали состояние режиссера как стабильное, предполагалось, что он проведет в госпитале всего два-три дня. Но врачи перевели Рязанова в реанимацию.

В конце ноября состояние режиссера улучшилось, в начале декабря его перевели в обычную палату, Рязанова смогли навестить родственники. Однако состояние режиссера оставалось нестабильным и позже ему вновь стало хуже.

Затем режиссер вновь оказался в реанимации. В середине декабря медики оценивали его состояние как крайне тяжелое.

Эльдар Рязанов - российский и советский кинорежиссер, сценарист, актер. Он снял любимые отечественными зрителями картины "Карнавальная ночь", "Старики-разбойники", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Гараж", "Гусарская баллада", "Невероятные приключения итальянцев в России" и другие.