В феврале начнут переобучение около 70 сокращенных врачей и медсестер

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В феврале около 70 ранее сокращенных врачей и медсестер начнут переобучение, сообщил Агентству "Москва" координатор центра "Содействие", директор Центра развития здравоохранения МГУУ правительства Москвы Константин Царанов.

"Всего мы направили на переобучение более 200 человек, это врачи и средний медперсонал. Из них более 100 уже проходят обучение, еще порядка 70 начнут учиться в феврале, остальные приступят в начале марта", - рассказал Царанов.

По его словам, минимальный срок первичной переподготовки составляет 4,5 месяца, поэтому первые специалисты будут готовы к работе лишь к концу мая - это врачи общей практики. Он отметил также, что средний медперсонал чаще всего выбирает для переподготовки специализации участковой медсестры и рентген-лаборанта. Врачи же чаще выбирают общую практику и рентгенологию.

Как реализуется программа модернизации здравоохранения

Ранее M24.ru сообщало, что Минобороны России готово трудоустроить более двух тысяч попавших под сокращение столичных медработников. При этом подготовку каждого кандидата будут "очень тщательно оценивать", а в ряде случаев отбор проведут на конкурсной основе.

Напомним, столичные власти будут выплачивать компенсации в размере от 200 до 500 тысяч рублей медицинскому персоналу, попавшему под сокращение с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2015 года. Средства выплачиваются сверх выплат, положенных по трудовому законодательству (выходное пособие в размере среднего месячного и сохранение среднего заработка на период трудоустройства - не более двух месяцев со дня увольнения).

Социальную поддержку сокращенные медики получат в следующих размерах:

врачи - 500 тысяч рублей;

средний медперсонал (фельдшер, медсестра/медбрат, дантист, акушер, помощник эпидемиолога) - 300 тысяч рублей;

младший медперсонал (младшая медсестра/медбрат, медрегистратор, санитар, сиделка, няня) - 200 тысяч рублей.

Как поддерживают врачей в Москве

В ходе модернизации московского здравоохранения более 400 поликлиник превратили в 86 крупных амбулаторных объединений. По словам заммэра Москвы Леонида Печатникова, сокращение больниц целесообразно, ведь в городе освободится до 30 процентов больничных коек.

Неэффективные больницы в Москве будут объединять, создавая современные медицинские центры, располагающие всеми необходимыми отделениями. Эффективность работы больниц будет проверять специальная комиссия, в состав которой войдут как главврачи, так и представители общественных организаций.

С 1 декабря в столице работает центр трудоустройства медработников. Он находится в здании поликлиники №5 в Даевом переулке. Там создан единый информационный ресурс, позволяющий сделать свой выбор в медицине не только государственной, но и частной. Помощь в центре получили уже более 300 человек.