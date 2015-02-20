Мэр Москвы назначил нового главу ГУП "Ритуал"

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Сергей Собянин своим распоряжением сменил главу ГУП "Ритуал" – вместо Игоря Медведкова им стал Артем Екимов, сообщается на официальном портале мэра Москвы.
Причиной, согласно тексту распоряжения, стало несоблюдение федерального закона "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях".
В частности, руководитель ГУП "не вправе быть участником юрлица, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и творческой, а также принимать участие в забастовках".
Новый директор "Ритуала" назначен с заключением договора на один год.
ГУП "Ритуал"Предприятие похоронной отрасли, осуществляющее эксплуатацию объектов похоронного назначения.
В хозяйственном ведении ГУП находятся кладбища и крематории города Москвы. Всего "Ритуал" курирует 71 действующее кладбище, причем как вновь введенные с 1960-1990 годов, так и исторические, открытые с 1300 года.
Ежегодно ГУП "Ритуал" осуществляет более 120 тысяч захоронений и кремаций.
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