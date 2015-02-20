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Политика

20 февраля, 11:27

Мэр Москвы назначил нового главу ГУП "Ритуал"

увольнения ГУП Ритуал власть Сергей Собянин

Фото: m24.ru

Сергей Собянин своим распоряжением сменил главу ГУП "Ритуал" – вместо Игоря Медведкова им стал Артем Екимов, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Причиной, согласно тексту распоряжения, стало несоблюдение федерального закона "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях".

В частности, руководитель ГУП "не вправе быть участником юрлица, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и творческой, а также принимать участие в забастовках".

Новый директор "Ритуала" назначен с заключением договора на один год.

ГУП "Ритуал"

Предприятие похоронной отрасли, осуществляющее эксплуатацию объектов похоронного назначения.

В хозяйственном ведении ГУП находятся кладбища и крематории города Москвы. Всего "Ритуал" курирует 71 действующее кладбище, причем как вновь введенные с 1960-1990 годов, так и исторические, открытые с 1300 года.

Ежегодно ГУП "Ритуал" осуществляет более 120 тысяч захоронений и кремаций.

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