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В понедельник, 11 августа, на 56-м году жизни скончалась известная советская горнолыжница Надежда Андреева, сообщает пресс-служба Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России.

Андреева входила в состав "золотой" горнолыжной сборной Советского Союза, которая на рубеже 70-80-х годов показывала выдающиеся результаты на этапах Кубка мира и других международных соревнованиях. Так, в сезоне 1980/81 только советской команде удалось одержать победы во всех горнолыжных дисциплинах. Свой вклад в успех команды внесла тогда и Андреева, дважды став серебряным призером этапов Кубка мира в слаломе.

Надежда Андреева - многократная чемпионка СССР, участница чемпионата мира (1982) и двух зимних Олимпиад (1980, 1984). На протяжении пяти сезонов она была участницей соревнований Кубка мира, дважды по итогам сезона входила в десятку сильнейших слаломисток планеты.

После завершения спортивной карьеры, Андреева не ушла из горнолыжного спорта и занялась воспитанием молодого поколения горолыжников, работала тренером. На протяжении последних 10 лет она была директором школы олимпийского резерва в подмосковном Шуколово.