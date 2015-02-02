Лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко погиб в ДТП

Фото: skryabinband.com
2 февраля скончался певец Андрей Кузьменко. Артист попал в ДТП в Криворожском районе Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба милиции Днепропетровской области.
Автомобиль, в котором находился Кузьменко, столкнулся с грузовиком. От полученных травм Андрей Кузьменко скончался на месте. Певец ехал из Кривого Рога, где проходил концерт, посвященный 25-летию группы "Скрябин".
Андрей Кузьменко записал 20 альбомов в качестве лидера коллектива "Скрябин" и участвовал в других музыкальных проектах.
В 2006 году Кузьменко издал автобиографическую книгу "Я, победа и Берлин". В 2009 году Андрей вместе с продюсером Владимиром Бебешко создал поп-рок группу "Пающие трусы", в песнях которой высмеивались реалии шоу-бизнеса.