К Новому году Москву украсят более 450 крупных световых конструкций

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К Новому году пешеходные зоны, набережные, бульвары Москвы будут украшены более чем 450 крупными световыми конструкциями. Во время празднования салют будет производиться из 14 точек города, рассказал журналистам председатель комитета по туризму и гостиничному хозяйству Москвы Сергей Шпилько.

Будет иллюминировано 22 моста и 140 елей. Такого масштаба празднования Нового года ни в какому другом городе нет, подчеркнул он.

В целом на предновогоднюю рекламную кампанию в Москве ушло 35 миллионов рублей. "Мы старались сделать ее максимально эффективной, так как большого бюджета на это нет", - сказал Шпилько.

На столичных улицах уже зажглась зимняя иллюминация, призванная создать зимнее настроение у горожан. Вечерняя подсветка останется в столице до 1 апреля.

Кроме того, в преддверие праздников живые деревья на улицах города украсили разноцветными гирляндами.