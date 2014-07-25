Сергей Собянин поручил устранить нарушения при оформлении летних кафе

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Сергей Собянин поручил принять меры к нарушителям правил оформления летних кафе. Такое заявление мэр Москвы сделал на совещании по оперативным вопросам в пятницу, 25 июля.

Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк доложил Сергею Собянину о внедрении единого архитектурно-художественного стиля оформления летних кафе и веранд в центральной части города.

Как будут выглядеть летние кафе в Москве

По его словам, из 213 летних кафе, расположенных внутри Бульварного кольца, 182 кафе (около 85 процентов) полностью соответствуют требованиям единого стиля. Нарушения обнаружили только в 31 заведениях. Там нашли запрещенные "квазикапитальные" конструкции и материалы, такие как обтягивание кафе пленкой, рамное остекление и металлочерепицу.

Мнение эксперта Сейчас практически запретили строить сооружения с закрытыми стенами и крышами. Все летние кафе должны быть пастельных тонов. Ограждения не должны быть выше 90 см, и в них нельзя использовать металл и делать их глухими. Они должны быть легкими, декоративными. В летних площадках теперь обязательно должны быть приспособления для малоподвижных групп граждан. Я считаю, это хорошо. Мы ведь цивилизованная страна. Как правило, бизнесмены об этом думают в последнюю очередь. Валерий Лизунов ресторанный дизайнер Сейчас практически запретили строить сооружения с закрытыми стенами и крышами. Все летние кафе должны быть пастельных тонов. Ограждения не должны быть выше 90 см, и в них нельзя использовать металл и делать их глухими. Они должны быть легкими, декоративными. В летних площадках теперь обязательно должны быть приспособления для малоподвижных групп граждан. Я считаю, это хорошо. Мы ведь цивилизованная страна. Как правило, бизнесмены об этом думают в последнюю очередь.



Сергей Собянин, в свою очередь, поручил продолжить контроль внешнего вида летних кафе, а к нарушителям применять меры административного воздействия, вплоть до закрытия заведения. Однако, как напомнил мэр, у владельцев ресторанов остается право согласовать и реализовать индивидуальный проект обустройства летнего кафе.

Напомним, новый регламент по устройству летних кафе начал действовать с 17 июня на пешеходных зонах общегородского значения и в пределах Бульварного кольца. Теперь рестораны не смогут использовать шатры. Вместо них предполагается установка однокупольных зонтов. Кроме того, кафе рекомендуют оборудовать пандусами и поручнями для людей с ограниченными возможностями.

Кроме того, местоположение ресторана, его эстетические характеристики, формы, размеры, пропорции и колористическое решение должны соответствовать облику фасадов и стилистике объектов (классика, ампир, модерн, барокко), где оно размещено.