Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Мэр Москвы

25 июля 2014, 17:07

Сергей Собянин поручил устранить нарушения при оформлении летних кафе

улицы летние кафе Алексей Немерюк Сергей Собянин доклад правила оформления

Фото: ИТАР-ТАСС

Сергей Собянин поручил принять меры к нарушителям правил оформления летних кафе. Такое заявление мэр Москвы сделал на совещании по оперативным вопросам в пятницу, 25 июля.

Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк доложил Сергею Собянину о внедрении единого архитектурно-художественного стиля оформления летних кафе и веранд в центральной части города.

Как будут выглядеть летние кафе в Москве

По его словам, из 213 летних кафе, расположенных внутри Бульварного кольца, 182 кафе (около 85 процентов) полностью соответствуют требованиям единого стиля. Нарушения обнаружили только в 31 заведениях. Там нашли запрещенные "квазикапитальные" конструкции и материалы, такие как обтягивание кафе пленкой, рамное остекление и металлочерепицу.

Мнение эксперта

Сейчас практически запретили строить сооружения с закрытыми стенами и крышами. Все летние кафе должны быть пастельных тонов. Ограждения не должны быть выше 90 см, и в них нельзя использовать металл и делать их глухими. Они должны быть легкими, декоративными. В летних площадках теперь обязательно должны быть приспособления для малоподвижных групп граждан. Я считаю, это хорошо. Мы ведь цивилизованная страна. Как правило, бизнесмены об этом думают в последнюю очередь.
Валерий Лизунов
ресторанный дизайнер


Сергей Собянин, в свою очередь, поручил продолжить контроль внешнего вида летних кафе, а к нарушителям применять меры административного воздействия, вплоть до закрытия заведения. Однако, как напомнил мэр, у владельцев ресторанов остается право согласовать и реализовать индивидуальный проект обустройства летнего кафе.

Ссылки по теме

Напомним, новый регламент по устройству летних кафе начал действовать с 17 июня на пешеходных зонах общегородского значения и в пределах Бульварного кольца. Теперь рестораны не смогут использовать шатры. Вместо них предполагается установка однокупольных зонтов. Кроме того, кафе рекомендуют оборудовать пандусами и поручнями для людей с ограниченными возможностями.

Кроме того, местоположение ресторана, его эстетические характеристики, формы, размеры, пропорции и колористическое решение должны соответствовать облику фасадов и стилистике объектов (классика, ампир, модерн, барокко), где оно размещено.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать