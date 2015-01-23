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Дворы

23 января 2015, 12:13

Коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы

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На столичных улицах работают 14 тысяч единиц снегоуборочной техники

Коммунальные службы Москвы переведены на круглосуточный режим работы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает корреспондент M24.ru.

В связи с сильным снегопадом на улицах города задействовано более 14 тысяч единиц спецтехники, в том числе самосвалы.

К ручной уборке снега привлечены 38 тысяч рабочих. Функционируют все 56 стационарных и 150 мобильных снегосплавных пунктов, общая мощность которых более 550 тысяч кубометров снега в сутки, передает корреспондент M24.ru.

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По словам Бирюкова, синоптики обещают, что в ближайшие сутки в Москве выпадет до 12 сантиметров снега, а за двое суток - до 22 сантиметров.

В условиях сильного снегопада столичных автомобилистов и пешеходов просят проявить предельную внимательность на дорогах.

Ранее сообщалось, что городские коммунальные службы возьмут под особый контроль очистку от снега пешеходных зон, подходов к станциям метро, остановок общественного транспорта и объектов социальной сферы.

Напомним, в пятницу, 23 января, в столице ожидается облачность и до 6 градусов мороза. Днем в субботу будет облачно, пройдет снег. Температура воздуха будет ноль - минус 2 градуса.

Ожидается, что снегопад, начавшийся утром в пятницу, продлится сутки.

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