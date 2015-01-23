Коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы

На столичных улицах работают 14 тысяч единиц снегоуборочной техники

Коммунальные службы Москвы переведены на круглосуточный режим работы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает корреспондент M24.ru.

В связи с сильным снегопадом на улицах города задействовано более 14 тысяч единиц спецтехники, в том числе самосвалы.

К ручной уборке снега привлечены 38 тысяч рабочих. Функционируют все 56 стационарных и 150 мобильных снегосплавных пунктов, общая мощность которых более 550 тысяч кубометров снега в сутки, передает корреспондент M24.ru.

По словам Бирюкова, синоптики обещают, что в ближайшие сутки в Москве выпадет до 12 сантиметров снега, а за двое суток - до 22 сантиметров.

В условиях сильного снегопада столичных автомобилистов и пешеходов просят проявить предельную внимательность на дорогах.

Ранее сообщалось, что городские коммунальные службы возьмут под особый контроль очистку от снега пешеходных зон, подходов к станциям метро, остановок общественного транспорта и объектов социальной сферы.

Напомним, в пятницу, 23 января, в столице ожидается облачность и до 6 градусов мороза. Днем в субботу будет облачно, пройдет снег. Температура воздуха будет ноль - минус 2 градуса.

Ожидается, что снегопад, начавшийся утром в пятницу, продлится сутки.