Фирменный стиль утвержден для праздничных мероприятий в честь 869-летия Москвы

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Для праздничных мероприятий в честь 869-летия Москвы утвердили фирменный стиль, сообщает mos.ru. В этом году День города в столице отметят 10 и 11 сентября.

Одной из "фишек" оформления станут скамейки с подсветкой в форме букв, составляющих слово "Москва". Их установят на Новом Арбате, Тверской улице и на площади перед Российской государственной библиотекой.

Помимо этого, город украсят поздравительными плакатами, флагами и объемными конструкциями в цветах российского триколора с числом 869.

Число 869 будет представлено в виде пяти сине-красных колец, которые символизируют кольцевую схему построения столицы и ее основные транспортные магистрали – МКАД, Третье транспортное кольцо, Садовое кольцо, МЦК и Кольцевую линию московского метро.

Привокзальные площади столицы украсят конструкциями с надписью "С днем рождения, Москва!". В местах массовых гуляний на ВДНХ, в Парке Горького, Московском зоопарке установят объемные поздравительные открытки с пожеланиями здоровья и радости городу, на фоне которых москвичи смогут сфотографироваться.

На Садовом кольце появятся инсталляции в виде российского флага с фотографиями сцен и героев из известных фильмов. Такое решение приняли из-за того, что в этом году День рождения Москвы посвящен Году кино.

Въезды в Москву на 20 основных магистралях украсят объемными фигурами. На всех конструкциях установят световые буквы, образующие поздравительную надпись.