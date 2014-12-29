Приговор российскому хоккеисту Войнову вынесут в марте будущего года

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Приговор по делу российского хоккеиста Вячеслава Войнова будет вынесен в марте будущего года. Защитник "Лос-Анджелес" предстал перед американским судом по обвинению в домашнем насилии, сообщает "Р-Спорт".

Очередные слушания дела состоятся 29 декабря в Калифорнии. По итогам слушаний, дело будет передано на рассмотрение суда присяжных.

Россиянина обвиняют в нанесении телесных повреждений своей супруге Марте Варламовой. 15 декабря в ходе предварительных слушаний в суде выступил офицер полиции. По его словам, медики обнаружили над левым глазом супруги Войнова рваную рану, а также красные следы от пальцев на ее шее. Полицейский засвидетельствовал, что еще в больнице Варламова дала показания и заявила, что муж ударил ее кулаком в лицо.

Ссора между супругами завязалась на вечеринке после очередной победы "Королей". Там он ударил Марту кулаком в лицо. После этого пара отправилась домой, где скандал перерос в драку.

Офицер, ссылаясь на слова потерпевшей, рассказал, что во время ссоры хоккеист несколько раз толкал ее. Рану около глаза она получила, когда Войнов толкнул ее на телевизор с плоским экраном. В больнице Варламовой наложили восемь швов. Протокол осмотра места происшествия также подтвердил, что кровь была в спальне, в том числе и на полу, где были видны следы рук.

Адвокат и агент игрока заявили, что травма Варламовой - случайность. Это же заявляла и сама Варламова, а агент утверждал, что сотрудники полиции поняли ее неправильно, поскольку она якобы плохо владеет английским языком.

Если Войнова признают виновным, ему грозит до 9 лет лишения свободы.