Суд продлил арест Зейналова, обвиняемого в убийстве жителя Бирюлево

Фото: ИТАР-ТАСС

Пресненский суд Москвы во вторник продлил до 10 июля срок ареста Орхану Зейналову, обвиняемому в громком убийстве в столичном районе Бирюлево Западное.

"Следователь ходатайствовал о продлении срока содержания Зейналова под стражей до 10 июля, ходатайство было удовлетворено", - сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Нина Юркова.

Напомним, что в конце марта ГСУ СК по Москве сообщил, что в отношении Зейналова расследование дела завершено. Он и его защитник приступили к ознакомлению с материалами следствия.

По материалам дела, в ночь с 9 на 10 октября 2013 года на юге Москвы произошло убийство жителя района Западное Бирюлево Егора Щербакова. Оно стало причиной массовых беспорядков в районе.

Молодой человек возвращался домой со своей девушкой, когда у него возник конфликт с Орханом Зейналовым, выходцем из Азербайджана. Мужчина нанес Щербакову удар ножом, от которого пострадавший скончался на месте происшествия. Обвиняемый с места преступления скрылся.

13 октября несколько сотен человек собрались у торгового центра "Бирюза" в Западном Бирюлеве. Они требовали немедленного раскрытия убийства Щербакова. Изначально акция планировалась как мирный сход, но в итоге переросла в беспорядки, в ходе которых в торговом центре произошел погром.

Обвиняемому в убийстве из хулиганских побуждений Зейналову грозит лишение свободы на срок вплоть до пожизненного. Он находится под стражей. Зейналов частично признал вину, утверждая, что действовал в целях самообороны.