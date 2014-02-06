Школьника задержали в Подмосковье за убийство

Фото: ИТАР-ТАСС

В подмосковном Наро-Фоминске задержали школьника, подозреваемого в убийстве мигранта.

Как сообщили M24.ru в пресс-службе Регионального управления СКР, 20 января на улице Маршала Жукова был обнаружен мертвым 18-летний приезжий из Узбекистана. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, вечером 20 января на улице Ленина в Наро-Фоминске возле одного из торговых центров компания из четверых подростков приняла решение напасть на кого-нибудь из прохожих. В момент,

когда мимо них проходили двое молодых людей, один из подростков напал на них и три раза ударил мужчину ножом. После чего компания покинула место преступления и направилась обратно к торговому центру, где

подозреваемый удалил с вещей и ножа следы крови.

По предварительным данным, подростки на учете в полиции не состояли, однако с ними неоднократно проводились профилактические беседы.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельство произошедшего, с подозреваемым работают следователи.