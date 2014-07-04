Москвича приговорили к 19 годам колонии за убийство предпринимателя

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Скрывавшегося два года от правосудия москвича приговорили к 19 годам строго режима за убийство, сообщает в пятницу, 4 июля, пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

По версии следствия, 3 июня 2011 года 44-летний житель столицы Сергей Марченко и его родной брат Владимир Марченко застрелили предпринимателя Дениса Алтухова на Царицынском радиорынке. Работавшие по соседству братья неоднократно занимали деньги у будущей жертвы. Когда сумма долга составила порядка 1,5 миллиона рублей, злоумышленники решили своего кредитора убить.

Согласно разработанному плану, в одном из павильонов торгового комплекса Сергей Марченко застрелил Алтухова. После чего братья вывезли тело убитого в Раменский район Подмосковья и закопали.

Владимир Марченко 8 июня 2011 года явился в полицию и дал признательные показания. В марте 2013 года его приговорили к 19 годам лишения свободы и в настоящее время он отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима. Его брат скрывался, до 2 октября 2013 года он находился в федеральном розыске.

Суд назначил Сергею Марченко наказание в виде 19 лет колонии строгого режима и ограничение свободы сроком на 2 года. Кроме того, суд удовлетворил иск отца убитого предпринимателя о возмещении морального вреда в размере 2 миллионов рублей.