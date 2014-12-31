Почти все московские хостелы заполнились к Новому году

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Места в московских хостелах на новогодние каникулы зарезервированы на 90 процентов, сообщил глава Москомтуризма Сергей Шпилько.

Чиновник уверен, что такой ажиотаж в хостелах связан не только с падением рубля, и как следствие, возрождением внутреннего туризма, но и с новогодними предложениями мегаполиса, от которых трудно отказаться. "И в смысле программы праздничных мероприятий, и по пакетным турам, и по ценам на услуги гостеприимства. Не говоря уже о том, что ни один город страны не располагает сегодня таким резервом номерного фонда", - передает слова Шпилько Агентство "Москва".

Цены в столичных хостелах начинаются от 500 рублей в сутки за место.

Среди любителей недорого отдыха также популярны мини-отели. Из 200 столичных мини-отелей свободные места на 31 декабря остались лишь у каждого пятого отеля, обеспечив 80 процентов загрузки. Цены в мини-отелях начинаются от 650 рублей в сутки за место.

Кстати, в отелях новогодние праздники предпочитают отмечать не только гости столицы, но и москвичи. Эта тенденция прослеживается уже около трех лет, а в этом году она усилилась. По словам Сергея Шпилько, это связано с тем, что из-за падения курса рубля не каждый может себе позволить поехать за рубеж, а столичные отели объявляют в период новогодних праздников скидки до 40 процентов.