Из-за банкротства "Лайм Трэвел" пострадали несколько десятков человек

Несколько десятков туристов пострадали из-за закрытия "Лайм Трэвел"

Несколько десятков туристов остались без денег и путевок из-за банкротства турфирмы "Лайм Трэвел", сообщает телеканал "Москва 24".

Турагентство собрало деньги с клиентов, но не оплатило путевки туроператорам, в результате покупатели не смогут поехать на отдых.

Ранее сообщалось, что турфирма "Лайм Трэвел" приостановила свою деятельность – компания не в состоянии оплатить путевки. Общая сумма долга составляет 17 миллионов рублей.

Напомним, за последний месяц российская туриндустрия пережила несколько банкротств крупных компаний. В июле о невозможности выполнить обязательства перед клиентами сообщили петербургский туроператор "Нева", "Роза ветров Мир", "Экспо-тур", а в августе - "Идеал-тур" и "Лабиринт", а также группа компаний "Интаэр" и "Нордик стар". При этом всех туристов, нуждавшихся в эвакуации из-за неоплаченных отелей, удалось привезти в Россию только к 12 августа.