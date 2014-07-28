Большинство туристов "Невы" вернулись в Россию из-за рубежа

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По состоянию на 28 июля в Россию вернулись 5 из 7 тысяч туристов "Невы", ранее объявившей о приостановке своей деятельности.

Как передает пресс-служба Ассоциации туроператоров России, около 1,5 тысячи человек приехали благодаря туроператорам-членам АТОР. Так, туристы возвращались в Петербург на рейсах компании "Верса" и "Солвекс Турне", "Солвекс-Трэвэл", "Русский экспресс" и TEZ Tour привезли туристов в Москву, а "ICS Travel Group" – в Казань.

В АТОР отмечают, что до начала августа в Россию вернутся все туристы "Невы", которые нуждались в помощи.

Напомним, что 16 июля турфирма "Нева" объявила о приостановке своей деятельности. Причиной в самой фирме назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта. Всего за рубежом находится около 6,3 тысячи туристов компании, в организацию "Турпомощь", которая занимается эвакуацией отдыхающих, уже передан их реестр.

Кроме того, с проблемами столкнулись клиенты компаний Tez tour и Pegas, которые уже третьи сутки не могут вылететь из аэропорта Тель-Авива. Авиасообщение с Израилем было прервано после того, как одна из выпущенных из сектора Газа ракет упала по соседству с Тель-Авивским аэропортом имени Давида Бен-Гуриона.

Также 25 июля объявила о приостановлении своей деятельности компания "Роза ветров Мир". Причиной приостановки работы туроператора в самой компании называют "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами". Добавим, что туроператор представлен на рынке двумя юридическими лицами - ООО "Роза ветров Мир" и ООО "РВ Мир". Суммы, на которую застрахованы обе компании, хватит для возмещения всех расходов, понесенных туристами.

Кстати, в "Ингосстрахе" уже начали принимать заявления от клиентов "РВ Мир", туда, по прогнозам, обратятся 300 человек. Еще около 300 - клиенты "Розы ветров Мир", их около 400 человек и они будут подавать заявления в другую компанию - "БИН Страхование".