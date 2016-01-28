В России начали дешеветь авиабилеты

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В России снижаются цены на авиабилеты. В январе по сравнению с прошлым годом они подешевели на четверть.

Коммерческий директор Biletix.ru Илья Артеменко рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что в этом году некоторым авиакомпаниям грозит банкротство.

"Пассажиропоток снижается, поэтому перевозчики вынуждены бороться за пассажиров. Они снижают цены. Количество проданных кресел уменьшается, и все это ведет к негативным для компаний последствиям. В этом году некоторым из них предрекают банкротство", – сказал он.

По словам эксперта, в декабре некоторые компании ввели тарифы без багажа, и это позволило им увеличить продажи.

Артеменко добавил, что спрос на авиаперелеты продолжает падать. "Пока наши потребители не начнут летать, как раньше, или хотя бы чуть больше, ничего не изменится. К лету поток будет возрастать, но общая ситуация в стране накладывает свой отпечаток", – сказал он.

В этом году некоторые авиакомпании могут обанкротиться – эксперт

Как пишет РБК, во второй половине января средний чек на внутренних направлениях по сравнению с январем прошлого года снизился почти на 24 процента – с 9 тыcяч до 6,8 тысячи рублей, а по внешним – всего на 1,5 процента: с 21,4 тысячи до 21,1 тысячи рублей.

По данным Onetwotrip, средняя стоимость перелетов по России в январе 2016 года с учетом раннего бронирования снизилась на 25–30 процентов.

Напомним, в конце прошлого года внутренний российский турпоток вырос на 30 процентов по сравнению с показателями 2014 года. Согласно информации туристического сервиса "Туту.ру", в прошлом году предпочтения россиян остались неизменными по сравнению с 2014 годом. Популярными внутренними направлениями с вылетом из Москвы стали Симферополь, Сочи, Анапа, Петербург и Краснодар. Специалисты сервиса считают, что в будущем году топ-5 маршрутов по России останется прежним.