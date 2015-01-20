Россия и Египет планируют перейти на рублевый расчет в сфере туризма

Египет и Россия могут перейти на рублевый взаимный расчет в туризме

Египет не исключает введения рублевого взаиморасчета с Россией в сфере туризма, сообщает телеканал "Москва 24".

Такое решение позволит стимулировать турпоток из России. Сейчас стороны работают над механизмом, который позволил бы отказаться от использования доллара при конвертации валют.

Ранее сообщалось, что миграционная служба Египта, начиная с 15 января этого года, на четыре месяца освободит российских туристов от оплаты визового сбора в 25 долларов, взимаемого при въезде в страну.

Причиной временной отмены сбора за въезд в страну стало резкое снижение потока россиян, приезжающих на курорты Красного моря в связи с девальвацией рубля. Количество россиян на курортах Египта к концу декабря сократилось на 50%.